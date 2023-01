Oxfam: rijkste 1 procent Belgen bezit kwart van alle rijkdom in ons land

De rijkste 1 procent van ons land heeft bijna een kwart van alle rijkdom in handen, wat meer is dan de onderste 70 procent van de Belgische bevolking samen. Dat blijkt uit een nieuw Oxfam-rapport vandaag. Wereldwijd vergaarde de rijkste 1 procent de afgelopen twee jaar bijna twee keer zoveel rijkdom als de rest van de wereld.

De rijkste 1 procent over heel de wereld verzamelde bijna twee derde van alle nieuwe rijkdom - ter waarde van 42 biljoen dollar (ruim 39 biljoen euro) in totaal - die sinds 2020 is gecreëerd. Dat is bijna twee keer zoveel geld als de onderste 99 procent van de wereldbevolking. In de afgelopen tien jaar heeft de rijkste 1 procent ongeveer de helft van alle nieuwe rijkdom vergaard, klinkt het in het rapport.

"Terwijl de meerderheid van de bevolking kampt met een koopkrachtcrisis, hebben de superrijken zelfs hun stoutste dromen overtroffen. Na slechts twee jaar wordt dit decennium het beste tot nu toe voor miljardairs", aldus Eva Smets, directeur van Oxfam België.

Zo kreeg een miljardair ruwweg 1,7 miljoen dollar voor elke dollar die iemand in de onderste 90 procent verdiende. Het vermogen van miljardairs blijkt op die manier toegenomen met 2,7 miljard dollar per dag. Volgens de ontwikkelingsorganisatie is het aantal en de rijkdom van miljardairs de afgelopen tien jaar verdubbeld.

Superrijken en grote bedrijven belasten

Oxfam publiceert zijn 'Survival of the Richest'-rapport niet toevallig op de openingsdag van het World Economic Forum (WEF) in Davos. De ontwikkelingsorganisatie roept op tot een systematische en verregaande verhoging van de belastingen voor de superrijken, "in plaats van de armsten hogere belastingtarieven te laten betalen dan miljardairs".

"Het belasten van de superrijken en grote bedrijven is de enige uitweg uit de huidige overlappende crises", stelt Smets. "Het wordt tijd dat we de mythe ontkrachten dat belastingverlagingen voor de allerrijksten ertoe leiden dat hun rijkdom op de een of andere manier 'doorsijpelt' naar alle anderen. Veertig jaar belastingverlagingen voor de superrijken en toch staat het water zoveel mensen aan de lippen."

Volgens een nieuwe analyse van de Fight Inequality Alliance, het Institute for Policy Studies, Oxfam en de Patriotic Millionaires zou een jaarlijkse vermogensbelasting van 5 procent op de multimiljonairs en miljardairs wereldwijd 1,7 biljoen dollar per jaar kunnen opbrengen, genoeg om 2 miljard mensen uit de armoede te halen, klinkt het nog.