OVERZICHT. De supermarktoorlog in Vlaanderen: “Wat Albert Heijn doet, is extreem marktverstorend”

Vooral de strategie van het Nederlandse Albert Heijn zet de verhoudingen tussen de verschillende supermarkten in ons land op scherp. Daarbij zou de Nederlandse retailer via allerlei achterpoortjes verschillende bekende producten zelfs met verlies verkopen. Dat blijkt uit rondvraag en anonieme getuigenissen vanuit de retailsector aan HLN. Het maakt het voor deze producten voordeliger om de grens net niét over te steken .

De prijzenoorlog tussen de supermarkten wordt niet alleen gevoerd in folders en reclamespots. In de strijd om de consument wordt het spel ook aan de onderhandelingstafel ongemeen hard gespeeld. Onderhandelaars die urenlang geen druppel water krijgen aangeboden,, personeel dat uitgekafferd wordt en persoonlijke aanvallen. Verschillende betrokkenen geven ons een blik achter de schermen. “Toen ik toekwam op het hoofdkantoor van de retailer, mocht ik mijn presentatie zelfs niet tonen. De enige boodschap die ik kreeg, was dat mijn prijzen omlaag moesten omdat hun marge gedaald was ”, klinkt het.

Blijven straks alleen nog buitenlandse supermarkten over? De harde strijd maakt het voor vele supermarkten steeds moeilijker om te overleven in ons land. We doen nu al massaal onze inkopen over de grens en volgens insiders worden we in België met z’n allen de loef afgestoken door Nederland: “Wat Albert Heijn doet, is extreem marktverstorend”, stelt expert Pierre-Alexandre Billiet. Hoeveel verdienen de Belgische supermarkten? En hoe groot is het verschil met onze buurlanden? Deze cijfers liegen er niet om.