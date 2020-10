Overheidsschuld stijgt voor het eerst boven 500 miljard

De stijging van de overheidsschuld was in het tweede kwartaal veel groter dan het begrotingstekort, omdat de schatkist meer leende dan ze onmiddellijk nodig had. "Dat was gedeeltelijk de bedoeling", zegt Jean Deboutte, directeur van het Federaal Agentschap van de Schuld. "We wilden wat reserve opbouwen. Bovendien is het begrotingstekort minder gestegen dan we hadden verwacht." Daarom zal de overheidsschuld in het derde en het vierde kwartaal minder stijgen en misschien zelfs lichtjes terugvallen.