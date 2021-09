Organisaties eisen bindend akkoord voor veiligheid kledingfabrieken in Pakistan: “Arbeiders die producten naaien voor Ikea en Gap lopen elke dag gevaar”

Verschillende vakbonden en organisaties die zich inzetten voor de rechten van arbeiders roepen overheden en internationale kledingmerken op om een overeenkomst te ondertekenen om de veiligheid in de kledingindustrie te verbeteren. Concreet vraagt men om een overeenkomst die al geldt in Bangladesh uit te breiden naar Pakistan, maar ook naar andere landen. In België zet Schone Kleren Campagne zich in voor het initiatief. Met een overeenkomst zouden miljoenen werknemers hun leven niet langer op het spel zetten op hun werkplek, klinkt het.

Op 11 september 2012 ontstond een grote brand in de kledingfabriek Ali Enterprises in Karachi, Pakistan. Het gebouw brandde volledig uit en meer dan 250 arbeiders kwamen om het leven. Slechts enkele weken voor de fatale brand was het gebouw door een bedrijf nog gecontroleerd. Het zou volgens het bedrijf dat de controle uitvoerde aan de internationale arbeidsnormen voldaan hebben, maar uit politieonderzoek na de ramp bleek dat de enige deur van het gebouw op slot was tijdens de brand.

Nog geen jaar later stortte de fabriek Rana Plaza in bij hoofdstad Dhaka in Bangladesh. Daarbij kwamen meer dan 1.100 mensen om het leven.

Na het incident in Bangladesh kwamen kledingmerken en vakbonden tot een bindende veiligheidsovereenkomst, het Accord on Fire and Building Safety in Bangladesh. In Pakistan is er echter nog geen enkele actie ondernomen om de kledingfabrieken veiliger te maken. Al sinds 2018 roepen vakbonden en organisaties die zich inzetten voor de rechten van arbeiders op tot een gelijkaardig akkoord. Nu doen ze dat opnieuw.

Quote Arbeiders die producten naaien voor bedrijven als Ikea, Gap en Asda lopen nog steeds elke dag het risico om in een fabriek vast te zitten tijdens een brand, gewoon omdat ze naar hun werk gaan Nasir Mansoor, nationale vakbondsfederatie

"Sinds de tragische brand bij Ali Enterprises proberen vakbonden en organisaties in Pakistan onze overheden, consumenten en internationale merken te overtuigen om maatregelen te nemen voor de veiligheid van de werknemers in de kleding- en textielindustrie. We werken nu al vijf jaar samen om tot een wettelijk bindende overeenkomst te komen", verklaart Khalid Mahmood, directeur van de Labour Education Foundation in Pakistan. "We zijn klaar en bereid om samen te werken met alle stakeholders om het Bangladesh-akkoord uit te breiden naar Pakistan.”

"We blijven regelmatig horen over fabrieksbranden. Negen jaar na de tragedie bij Ali Enterprises is er nog steeds niets gedaan om fabrieken in Pakistan veiliger te maken. Dat betekent dat de arbeiders die producten naaien voor bedrijven als Ikea, Gap en Asda nog steeds elke dag het risico lopen om in een fabriek vast te zitten tijdens een brand, gewoon omdat ze naar hun werk gaan", vult Nasir Mansoor, voorzitter van de nationale vakbondsfederatie, aan.

“Er is geen aandacht voor de gezondheid en veiligheid van de werknemers. Er zijn brandalarmen, maar die werken niet. Er is ons nooit iets verteld over nooduitgangen of veiligheidsmaatregelen in geval van een brand of andere ongelukken", verklaart Mukhtar Ahmed, een arbeider in een kledingfabriek in de Pakistaanse regio Korangi.

