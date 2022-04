Orderboek Barco op recordniveau

Barco spreekt van een solide start van het jaar, nu de vraag in alle eindmarkten blijft aantrekken. Het bedrijf ziet zich goed gepositioneerd om de groeikansen in de markten te benutten. "Toch zijn we ons ervan bewust dat verstoringen in de toeleveringsketen het tempo van de conversie van bestellingen naar omzet en het herstel van onze marges nog altijd kunnen belemmeren. We zijn er evenwel van overtuigd dat het harde werk en de inzet die we dag in, dag uit, in onze organisatie ervaren om deze impact te beperken, geleidelijk aan tastbare resultaten zullen opleveren", aldus de CEO's An Steegen en Charles Beauduin.