Opvallende nieuwe reclamecampagnes van supermarkten: “Ongezien, agressief en een beetje gek”

Je moet al goed zot zijn om vandaag nog een A-merk in je winkelkar te leggen. Dat is de opmerkelijke onderliggende boodschap die Carrefour en Lidl verspreiden in reclamecampagnes op radio, tv, TikTok en in kranten. Net als andere supermarkten zetten ze hun huismerken volop in de kijker, maar dan wel heel fors. Een ongeziene campagne, noemt retailspecialist Stefan Van Rompaey het. “Zeker omdat supermarkten door deze advertenties niet per se meer zullen verdienen.” Van Rompaey schat ook in of dit oorlogje goed nieuws is voor uw portemonnee.