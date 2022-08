Opnieuw recordomzet voor HelloFresh

HelloFresh kwam opnieuw met uitstekende kwartaalcijfers: van april tot en met juni werd een recordomzet van ruim 1,96 miljard euro omzet geboekt. Dat is 16% meer dan in dezelfde periode vorig jaar. Ondanks dat er opnieuw meer wordt gereisd, groeide de actieve klantenbasis in de 17 landen waar de bezorger nu al actief is met zo’n 320.000 tot ruim 8 miljoen (+4,1%). Over het hele tweede kwartaal leverde HelloFresh zo’n 270 miljoen maaltijden.

“We kenden een sterk eerste semester en gaan daarmee in tegen de heersende stroming binnen de e-commerce”, analyseert Dominik Richter, CEO en medeoprichter van HelloFresh. “Hoewel we werden geconfronteerd met een aantal macro-economische uitdagingen, konden onze teams op tal van vlakken wezenlijke vooruitgang boeken. Zo wordt er steeds meer geïnvesteerd in productielocaties en -automatisering, betere productiviteit in onze distributiecentra en blijven we de klantervaring verbeteren door de klanten meer keuzes, meer flexibiliteit en een betere dienstverlening te bieden.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Zo werden om in de klantenbehoefte te voorzien meer snelle recepten ontwikkeld, zodat de klant ook in 15-20 minuten een verse maaltijd op tafel kan zetten. “Ook werken we steeds meer met seizoensgebonden producten en zijn er in ons aanbod recepten te vinden voor elk moment van de dag”, aldus Pauwel Wiertsema, CEO van HelloFresh Benelux. “We blijven alle uitdagingen waarmee we in de huidige tijd te maken krijgen met beide handen aanpakken”.

Aandeel vijf procent gestegen

HelloFresh slaagde er vorig kwartaal ook opnieuw in de gemiddelde prijs per bestelling “duurzaam te laten toenemen” met 11% ten opzichte van dezelfde periode van 2021. Richter wijst erop dat de inflatiedruk op de ingrediëntenprijzen en de variabele kosten grotendeels konden worden getemperd zonder de kosten volledig aan de klanten door te rekenen. Het zorgde voor een gecorrigeerde EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation, and Amortization, oftewel ‘winst vóór aftrek van rentekosten, belastingen, afschrijving en afboekingen, red.) van 145,9 miljoen euro. Dit komt neer op een marge van 7,5%.

HelloFresh staat sinds november 2017 genoteerd op de beurs van Frankfurt en wordt sinds september 2021 verhandeld op de Duitse beursindex DAX. Na de bekendmaking van de positieve kwartaalcijfers ging het aandeel zo’n 5% omhoog.