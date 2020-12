Opnieuw overheidssteun van 1,8 miljoen euro voor Tui in Duitsland

Het Duitse-Britse reisconcern Tui heeft een akkoord op zak over een nieuw steunpakket in Duitsland. De grootste touroperator ter wereld bereikte een akkoord met investeerders, banken en de Duitse overheid over een financieringspakket ter grootte van 1,8 miljard euro, zo meldt het bedrijf woensdag. De nieuwe middelen moeten het bedrijf behoeden van een corona-ondergang.

De toeristische sector alsook de luchtvaart hebben zwaar te lijden onder de coronapandemie en bijhorende reisbeperkingen. Het bedrijf moet daarom al voor de derde keer dit jaar steun verzekeren om overeind te blijven.

Het nieuwe financieringspakket versterkt de positie van Tui en verzekert voldoende liquiditeitsreserve, klinkt het. De middelen moeten ook de vermoedelijke reisbeperkingen tot de start van het zomerseizoen 2021 compenseren.

De steun in Duitsland wordt aangewend voor de activiteiten van de volledige Tui-groep, dus ook voor de Belgische.

Er is sprake van een kapitaalverhoging van ongeveer 500 miljoen euro, via private investeerders. Het 'Wirtschaftsstabilisierungsfonds', kortweg WSF ofte het speciale coronafonds van Berlijn, neemt voorts een participatie van 420 miljoen euro die omzetbaar is in aandelen van het bedrijf. Daar komt een participatie van het WSF bovenop met een omvang van 280 miljoen euro, die niet omzetbaar is. Overheidsbank KfW verschaft een bijkomende kredietlijn van 200 miljoen euro en verlengt eerdere leningen. Tot slot is er een staatsgarantie van 400 miljoen euro, al kan dat bedrag alternatief ook via een niet-omzetbare participatie van het coronafonds komen.

In april was er een akkoord over een eerste pakket. Tui had toen een akkoord met KfW bereikt voor een lening van 1,8 miljard euro. De Duitse overheid staat garant voor die lening. In augustus was er al een tweede steunpakket met een omvang 1,2 miljard euro, het merendeel via leningen.

Tui is ook in België actief. Het bedrijf is er marktleider.