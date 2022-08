Oplopende kosten dwingen producenten tot prijsverhogingen

Bedrijven die inzetten op inclusie, zien dat afstralen op hun werknemers

Het is tegenwoordig 'bon ton' om het te hebben over inclusie, maar wordt er op de werkvloer concreet werk van gemaakt? Er is nog een eind te gaan, zo blijkt uit onderzoek van Idewe, de externe dienst voor preventie en bescherming op het werk. Van de ondervraagden ervaart 41 procent een matige tot lage inclusie. Opvallend: werknemers die ervaren dat het met inclusie wel snor zit, stellen zich collegialer op en tonen meer bevlogenheid.

26 augustus