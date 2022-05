OPEC: “Hogere olieproductie helpt niet tegen dure brandstof”

Crypto Crypto­crash doet op 24 uur meer dan 200 miljard dollar vervliegen. Wat is er aan de hand?

Beleggers dumpen massaal cryptomunten. Op 24 uur tijd is volgens de gespecialiseerde website Coinmarketcap ruim 200 miljard aan waarde uit de cryptomarkt verdwenen. Eén bitcoin is nu ongeveer 27.000 dollar (omgerekend 26.500 euro) waard. Ethereum verloor in 24 uur haast 25 procent. Wat is er aan de hand in cryptoland?

12 mei