Ook overblijvende vennootschap van modegroep FNG in verdenking gesteld

Op 16 juni organiseert FNG een buitengewone algemene vergadering waar een voorstel ter stemming komt te liggen om het huidige duale bestuursmodel - bestaande uit een raad van toezicht en een directieraad - om te zetten naar een monistisch bestuursmodel met een (volledig nieuwe) raad van bestuur als enige bestuursorgaan. FNG zou zo een doorstart willen maken door de macht van de stichters in te perken die eerder al in verdenking waren gesteld in het gerechtelijk onderzoek. Nu blijkt echter dat FNG ook zelf in verdenking is gesteld.