Ook KBC schrapt negatieve rente

Economi­sche recessie dreigt in tweede jaarhelft: “Alles zal stilvallen”, voorspelt hoofdeco­noom ING

Onze economie dreigt in een recessie te belanden en het stagflatiespook doemt op. Dat voorspelt ING-hoofdeconoom Peter Vanden Houte in de economische vooruitzichten die de bank maakt voor ons land. “De consument is het kind van de rekening”, valt te horen. Hoelang zal die situatie nog aanslepen? En zal dit alles een impact hebben op de tewerkstelling?

16 juni