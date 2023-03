“Ook in België biedt minimumloon onvoldoende zekerheid voor menswaardig bestaan”: Europees Parlement dringt aan op wet over minimuminkomen

De Europarlementsleden schaarden zich woensdag in Straatsburg met 336 tegen 174 stemmen (121 onthoudingen) achter een resolutie waarin de Commissie wordt verzocht om werk te maken van een richtlijn over het minimuminkomen. Zo'n Europese wet moet verzekeren dat alle lidstaten op termijn een "adequaat" minimuminkomen voorzien.

"Een fatsoenlijk leefloon kunnen we enkel afdwingen via wetgeving. Onderzoek door sociale wetenschappers toont aan dat dit een echte hefboom kan zijn voor mensen die vandaag in armoede terecht komen", stelt Matthieu. "Dat geeft mensen de kans hun huur- en energierekening te betalen, gezonde voeding te kopen en een job te zoeken."

Quote Onderzoek wijst uit dat het minimumin­ko­men ook in ons land onvoldoen­de zekerheid biedt voor een menswaar­dig bestaan Kathleen Van Brempt (Vooruit)

Alle lidstaten kennen wel een uitkeringsstelsel of sociaal vangnet voor mensen zonder inkomen. Die stelsels verschillen sterk van land tot land, maar één zaak hebben ze volgens Kathleen Van Brempt (Vooruit) gemeen: de omvang komt niet in de buurt van de armoedegrens, die 60 procent van het mediaan inkomen bedraagt.

"Vandaag is er maar één lidstaat waar het minimuminkomen in de buurt komt van deze drempel, namelijk Ierland. In alle andere landen blijft dat ver onder dat vooropgestelde niveau. Onderzoek wijst uit dat het minimuminkomen ook in ons land onvoldoende zekerheid biedt voor een menswaardig bestaan", zegt Van Brempt.

Quote Europees Verdrag is niet geschreven om interven­tie in sociaal beleid van de lidstaten toe te laten Eurocommissaris Nicolas Schmit

Bevoegd Eurocommissaris Nicolas Schmit liet de pleitbezorgers in het halfrond echter weinig hoop. "Jammer genoeg biedt het Europese verdrag niet veel ruimte op dit vlak. Het verdrag is niet geschreven om interventie in het sociale beleid van de lidstaten toe te laten", zei de Luxemburgse sociaaldemocraat dinsdag in een debat.

Op aangeven van Schmit keurden de lidstaten in januari wel aanbevelingen goed waarin ze zich voornemen om de minimuminkomens op te trekken. "Op dit moment is de keuze tussen een richtlijn en een aanbeveling niet het belangrijkste. Wat belangrijk is, is de politieke wil op Europees en nationaal niveau om vooruitgang te boeken", zei de commissaris.

In 2021 liepen 95,4 miljoen Europeanen risico op armoede of sociale uitsluiting, meer dan 20 procent van de totale bevolking.