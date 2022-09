Ook Britse centrale bank verhoogt de rente, tot hoogste peil sinds eind 2008

De renteverhoging moet de torenhoge inflatie bekampen. De renteklim met 50 basispunten lag in de lijn van de analistenverwachtingen. Maar er was wel geen eensgezindheid aan de top van Bank of England: drie van de negen bestuurders wensten een grotere verhoging. Vijf bestuurders, onder wie centraal bankier Andrew Bailey, konden zich vinden in 0,5 procentpunt en één bestuurder pleitte voor een kleinere stap.

De renteverhoging gaat gepaard moet toegenomen pessimisme. De BoE verwacht een krimp van het bruto binnnenlands product (bbp) met 0,1 procent in het huidige kwartaal. Als dat effectief het geval wordt, zal het land officieel in recessie zijn met twee opeenvolgende kwartalen een krimp (-0,1 procent in tweede kwartaal). In augustus was er nog een prognose van 0,4 procent groei in het derde kwartaal.