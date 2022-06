Ook andere chocoladefabrieken leggen productie stil na ontdekking salmonella bij Barry Callebaut in Wieze

Chocoladeproducent Barry Callebaut heeft de productie in de fabriek in het Oost-Vlaamse Wieze - de grootste chocoladefabriek ter wereld - stilgelegd na de ontdekking van salmonella in een productielot. Alle chocoladeproducten na 25 juni geproduceerd in Wieze, werden geblokkeerd. Ook chocoladeverwerkers Neuhaus, Chocolate Group, Guylian en Mondelez leggen hun productie volledig of gedeeltelijk stil omdat Barry Callebaut hen mogelijk besmette chocolade leverde, meldt De Tijd.

Volgens Barry Callebaut zou er niets van bij de consument terechtgekomen zijn en moeten er voorlopig geen producten worden teruggeroepen. Maar helemaal zeker is het niet of er eventueel besmette producten in de winkelrekken zouden liggen. Het onderzoek loopt nog.

Alle chocoladeproducten na 25 juni geproduceerd in Wieze, werden geblokkeerd. De fabriek, waar zowel vloeibare als vaste chocolade wordt gemaakt, ligt stil. Op dit moment zijn er volgens woordvoerder Korneel Warlop geen aanwijzingen dat de chocolade bij de consument is geraakt. “De overgrote meerderheid van de producten zit nog bij ons. De rest zit in de warenhuizen van onze klanten”, klinkt het. Vanuit Wieze wordt chocolade naar de verwerkers gestuurd, dus niet rechtstreeks naar de consument. Later donderdag zou daar mogelijk bevestiging van komen. Het chocoladebedrijf is nu bezig met het contacteren van al haar klanten, de voedingsbedrijven, om na te gaan of de producten daar nog in de magazijnen staan dan wel zijn uitgeleverd. “Dat is heel arbeidsintensief, dat vergt wel wat tijd, die we eigenlijk in zo’n situatie niet hebben”, zegt woordvoerder Korneel Warlop aan HLN LIVE. 73 bedrijven hebben producten ontvangen van het lot waar mogelijk een besmetting is.

Op maandag 27 juni ontdekte Barry Callebaut een salmonellapositief productielot, vervaardigd in Wieze. “De robuuste voedselveiligheidsprogramma’s zorgden ervoor dat lecithine snel kon worden geïdentificeerd als besmettingsbron”, luidt het. Barry Callebaut bracht zelf het federaal voedselveiligheidsagentschap (FAVV) op de hoogte van het incident en legde als voorzorgsmaatregel alle chocoladeproductielijnen in Wieze stil. Alle producten die gemaakt werden sinds de test werden geblokkeerd.

De chocoladeproductie in Wieze blijft tot nader order opgeschort. Uit voorzorg heeft het bedrijf alle klanten gecontacteerd en gevraagd om alle mogelijk verzonden producten te blokkeren.

Barry Callebaut zal de tijd nemen om hoofdoorzaak van de besmetting op te sporen, en zal het FAVV op de hoogte houden tijdens dat proces. “Wanneer dat succesvol is afgerond, zullen de productielijnen worden gereinigd en gedesinfecteerd voordat het productieproces wordt hervat.” Hoe lang de productie stil zal liggen, kan het bedrijf niet zeggen. Ook het FAVV zal eerst groen licht moeten geven voor de heropstart.

Het bedrijf verwacht in de loop van donderdag bijkomende informatie, geeft woordvoerder Korneel Warlop nog mee.

In Wieze, tussen Gent en Brussel, werken 1.200 mensen, waarvan 600 in de fabriek. Die zijn ook donderdag aanwezig. Ze bereiden zich voor om de site volledig schoon te maken, klinkt het.

Eerder dit jaar bleek bij een fabriek van het Italiaanse bedrijf Ferrero ook salmonella te zijn. De besmetting in die fabriek bleef lang onopgemerkt en werd in februari aangetroffen, maar al in december waren er ziektegevallen die tot de fabriek te herleiden waren. In april moest het bedrijf zijn chocoladefabriek in Aarlen sluiten door de salmonellabesmetting. Pas in juni mocht de fabriek onder voorwaarden weer opstarten. In totaal leidde de besmetting bij Ferrero tot honderden ziektegevallen in dertien landen, waaronder Nederland. In Nederland werden de Kinder Surprise-chocolade-eieren van het bedrijf om die reden uit de schappen gehaald.

Bekijk ook: Volgens FAVV geen producten teruggeroepen