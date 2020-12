Onze beursexpert over forse verliezen op Europese beurzen: “Kleine correctie op winst die afgelopen maanden werd opgebouwd”

Luchtvaartcombinatie Air France-KLM zakte dik 7 procent en was de grootste daler in de MidKap. Diverse landen, waaronder Nederland en Frankrijk, laten voorlopig geen vliegtuigen uit Groot-Brittannië meer toe uit angst de virusmutatie te importeren. In Frankfurt verloor Luftansa 6 procent en de budgetvliegers Ryanair en easyJet zakten 6 en 11 procent in Londen. IAG, het moederbedrijf van British Airways en Iberia, verloor bijna 11 procent. Reisbureau TUI en cruisebedrijf Carnival daalden tot 9,7 procent.

Onze beursexpert Pascal Paepen spreekt over “serieuze verliezen” door een combinatie van verschillende factoren”. Er is de brexitchaos maar daarnaast ook “ongerustheid over de mutatie van het coronavirus”. “Het is moeilijk te voorspellen hoe lang het gaat duren”, aldus Paepen nog. “De laatste maanden en weken waren de beurzen goed bezig. Wat we nu zien, is al bij al maar een kleine correctie die een deeltje van de winst wegneemt die beleggers de afgelopen hadden konden opbouwen. De waarde van alle beursgenoteerde bedrijven was voor het eerst boven 100.000 miljard gegaan, daar is nu paar duizend af. Dat lijkt veel, maar dat is maar een klein deeltje van wat er laatste weken is bijgekomen.”