Onlineverkoop overtreft coronajaar: 8,5 miljoen belgen shopten op internet in 2022

De onlineverkoop in ons land kende ook in 2022 een enorm succes. Er werd in 2022 maar liefst 22 procent meer online gekocht dan het jaar voordien. Dat blijkt uit de BeCommerce Market Monitor. Zo'n 8,5 miljoen Belgen kochten minstens één item online in 2022, in totaal waren er 170 miljoen online aankopen met een totale waarde van 14,7 miljard euro.

De resultaten van de Market Monitor, een onderzoek door GfK voor BeCommerce, met de steun van de Nationale Loterij en FedEx, tonen aan dat e-commerce in België nog altijd in een opwaartse beweging zit. De cijfers van 2022 overstijgen zelfs die van coronajaar 2020. In 2022 werden 34 procent meer online aankopen geregistreerd dan in 2020. Ook in de waarde die ze vertegenwoordigen, zit een sterke stijging van 43 procent: 14,7 miljard euro in 2022 vergeleken met 10,3 miljard euro in 2020.

Quote In vergelij­king met vijf jaar geleden is het aantal online aankopen met 75 procent gestegen. Greet Dekocker, managing director van BeCommerce

"Belgen vinden nog steeds hun weg in het online landschap, sterker nog: we stellen vast dat er nog altijd aanzienlijke groei in de markt zit. Zo gebeurt 15 procent van alle productuitgaven reeds online. Bij diensten is dit zelfs 66 procent," vertelt Greet Dekocker, managing director van BeCommerce. “In vergelijking met vijf jaar geleden is het aantal online aankopen met 75 procent gestegen. Ook het bedrag dat Belgen gemiddeld besteden, zit in stijgende lijn. In het laatste kwartaal van 2020 bedroeg het gemiddelde bedrag zo 537 euro. Dat is 14 procent hoger dan tijdens dezelfde periode in het jaar daarvoor.”

Wat kopen we online?

De top 3 categorieën binnen het service segment staan in voor 80 procent van de totale uitgaven aan diensten. De categorie pakketreizen staat aan de top met 41 procent, gevolgd door losse vliegtuigtickets en accommodaties met 27 procent, en tickets voor attracties en events met 13 procent. Binnen het productsegment is de top 3 van 2022 in uitgaven dezelfde als die van 2021: kleding (22 procent), voeding en aanverwante boodschappen (15 procent) en schoenen en accessoires (11 procent).

Quote Bijna negen op de tien online shoppers zeggen ook eind 2022 opnieuw tevreden te zijn over online shopping. Greet Dekocker, managing director van BeCommerce

Daar waar de verwachtingen er leken op te wijzen dat consumenten na de coronacrisis weer massaal offline zouden shoppen, geven deze cijfers weer dat dit niet zo is. Het aandeel van online aankopen vergeleken met de totale markt schommelde tussen 12,4 procent in het vierde kwartaal van 2021 en 12 procent in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

"De resultaten tonen aan dat online aankopen hun plek gevonden hebben in de totale markt. De Belgische consument geeft ook duidelijk aan dat hij vertrouwen heeft in online shoppen. Bijna negen op de tien online shoppers zeggen ook eind 2022 opnieuw tevreden te zijn over online shopping," besluit Greet Dekocker.