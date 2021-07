Onderzoekers: al 1.100 miljard euro naar recycling, maar nog niet genoeg

Recycling, hergebruik van materialen en het verminderen van afval is volgens de onderzoekers zakelijk gezien aantrekkelijk, vandaar dat de uitgaven aan de zogeheten circulaire economie de laatste tijd hard toenemen. Bedrijven steken nu zo'n 800 miljard dollar (zo'n 677 miljard euro) per jaar in dit deel van de economie.

Dat laatste lijkt veel, maar het is slechts iets meer dan 2 procent van het geld dat ze in de economie als geheel stoppen. De circulaire investeringen zouden vooral worden besteed aan projecten in de kledingindustrie en de autobranche. Denk daarbij ook aan het inzetten van huur- of deelauto's en investeringen in elektrische auto's. Maar in andere sectoren is het beeld heel anders. Bijvoorbeeld in de landbouw valt volgens de onderzoekers nog veel te winnen.