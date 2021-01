Ondernemingsrechtbank kiest textielfamilie De Sutter als overnemer e5 mode: “Doorstart met 90 procent van personeel”

E5 mode, met hoofdzetel in Sint-Niklaas, kwam tijdens de eerste lockdown al eens in de financiële gevarenzone. Alle winkels gingen op 14 maart dicht en openden pas midden mei opnieuw de deuren. De keten verloor ongeveer 20 miljoen euro omzet, een kwart van zijn voorziene jaarlijkse verkoopcijfer, en er werd gekozen voor een procedure van gerechtelijke reorganisatie (WCO) bij de ondernemingsrechtbank in Dendermonde.

Tijdens die eerste beschermingsperiode voerde e5 mode een schuldherschikking door. Eind juni zette de rechtbank het licht op groen voor een doorstart.

Colruyt Group

Na een ondernemingsraad in november vroeg het bedrijf een gerechtelijke reorganisatie met overdracht onder gerechtelijk gezag aan, om het behoud van het geheel of een deel van de onderneming of van haar activiteiten te verzekeren. De ondernemingsrechtbank in Dendermonde besliste op 24 november om de vennootschappen e5 mode en ECG (European Clothing Group) te beschermen tegen schuldeisers tot 31 januari.

Er waren nog drie kandidaten in de running als overnemer, met naast De Sutter de Colruyt Group en het Deense BTX. Colruyt Group, die ook de kledingwinkels van ZEB in haar portefeuille heeft, toonde interesse in 16 winkelpanden en 20 werknemers, maar ontslagen werknemers zouden terecht kunnen in andere filialen van de groep. Een Singaporees fonds wou via de Deense speler BTX 27 winkels openhouden en beloofde werkgelegenheid voor 100 medewerkers.

Quote Eens we op kruissnel­heid zijn zullen we een 50-tal nieuwe medewer­kers aanwerven Peter De Sutter

Zo goed als integrale doorstart

De ondernemingsrechtbank koos voor De Sutter, dat een zo goed als integrale doorstart van e5 mode ambieert en 90 procent van het personeel aan de slag wil houden aan dezelfde voorwaarden. De vakbonden reageren tevreden op de uitspraak.

Aanwervingen en nieuwe winkels

De textielfamilie betaalt 2,5 miljoen euro voor de overname en is van plan de komende drie jaar nog eens meer dan 5 miljoen extra te investeren in e5 mode en ook nieuwe vestigingen openen. “Eens we op kruissnelheid zijn zullen we een 50-tal nieuwe medewerkers aanwerven”, zegt Peter De Sutter, die samen met zijn broer Kristof CEO wordt van de nieuwe vennootschap E5 Fashion.

E5 Fashion neemt de winkelketen e5 mode en alle huurovereenkomsten van de 55 winkels over vanaf 1 februari. “Ook het hoofdkantoor zit in de overeenkomst en de merknamen blijven behouden. De winkels in Wallonië waren eerder al gesloten. 90 procent van het huidige personeel behoudt zijn job”, zegt het bedrijf in een persbericht.

Vertrouwen

“Mensen zullen, eens de coronacrisis achter ons ligt, weer naar de winkel gaan omdat ze die beleving te zeer hebben gemist. Tegelijk zal de nieuwe eigenaar extra investeren in de webshop en digitale direct marketing.” Op termijn moet de webshop goed zijn voor 20 procent van de omzet, stelt de overnemer.

Quote Wij geloven rotsvast in de slaagkan­sen van dit project. Wij willen dat het Vlaamse icoon e5 weer een succes wordt Peter De Sutter

“Wij geloven rotsvast in de slaagkansen van dit project. Wij willen dat het Vlaamse icoon e5 weer een succes wordt”, zegt Peter De Sutter.

“We gaan de collecties verder uitbouwen, zodat die nog beter aansluiten bij onze klanten, die een mooie en trendy outfit willen voor een eerlijke prijs”, voegt Kristof De Sutter toe. “Het aanbod zal vollediger zijn, we investeren in de eigen e5 merken die we aanvullen met toffe en betaalbare Europese labels. We zetten de herinrichting van de winkels ook verder, en de winkelbeleving willen we intuïtiever maken, zodat de klant gemakkelijker zijn gading vindt.”

Volledig scherm De familie De Sutter betaalt 2,5 miljoen euro voor de overname. © BELGA