Ondanks corona: allerrijksten werden in 2020 nog eens 1.470.000.000.000 euro rijker

Van een boerenjaar gesproken voor de rich and famous op deze planeet. Volgens het financiële agentschap Bloomberg heeft de wereldwijde coronacrisis niet de minste negatieve invloed gehad op de spaarrekening van de supermiljardairs. Integendeel: zij zagen hun vermogen net aanzienlijk toenemen. De 500 personen die in de Bloomberg Billionaires Index prijken — onder wie geen enkele Belg — werden vorig jaar samen liefst 1,8 biljoen dollar of 1,47 biljoen euro rijker. Voor wie even wil duizelen: achter één biljoen volgen twaalf nullen. Die jaarstijging van 31% is meteen de grootste in het bestaan van de Bloomberg-ranglijst. Voortaan zijn vijf personen wereldwijd minstens 100 miljard dollar (81,4 miljard euro) waard, terwijl twintig anderen de grens van 50 miljard dollar (40,7 miljard euro) overschreden hebben.