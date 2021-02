Omzet, winst, beurswaarde: de astronomische cijfers die Bezos nalaat als Amazon-CEO

De inkomsten van Amazon schoten in de laatste drie maanden vorig jaar voor het eerst in één kwartaal door het plafond van 100 miljard dollar en klopten af op 125,6 miljard dollar (104,5 miljard euro). De coronapandemie, met wereldwijd lockdowns, doet e-commerce meer dan ooit boomen. Maar ook vóór deze crisis boerde CEO Jeff Bezos lang niet slecht. Wanneer hij, zoals aangekondigd, in het derde kwartaal van dit jaar opstapt, zal hij een onwaarschijnlijk imperium nalaten dat op dit moment zo’n 1,7 biljoen dollar (1,4 biljoen euro) waard is. Een opsomming van nog meer astronomische cijfers.

Omzet

Amazon sloot het jaar 2020 af met een omzet van 386,1 miljard dollar (321 miljard euro) en een nettowinst van 21,3 miljard dollar (17,7 miljard euro), stijgingen van respectievelijk 38 en maar liefst 84 procent ten opzichte van 2019. De jaarinkomsten stegen eerder al sterk van 2016 naar 2017 (met 30,8 procent), van 2017 naar 2018 (met 30,93 procent) en van 2018 naar 2019 (met 20,45 procent). Dat blijkt uit cijfers van Macrotrends. De laatste stijging in het coronajaar 2020 (met 38 procent) was dus bijna een verdubbeling van die van een jaar eerder (20,45 procent).

Macrotrends gaat terug tot 2005 om de enorme stijgingen te visualiseren. Vijftien jaar geleden boekte Amazon een omzet van 8,49 miljard dollar (7,06 miljard euro), of ruim 45 keer minder dan in 2020. Sindsdien is die omzet elk jaar gestegen. In 2015 werd de kaap van 100 miljard dollar gerond (107 miljard dollar of 89 miljard euro). Vijf jaar later, in 2020, werd diezelfde omzet alleen al in het laatste kwartaal gehaald.

Winst

Nog volgens Macrotrends ging Amazons winst van 359 miljoen dollar (299 miljoen euro) in 2005 naar 21,3 miljard dollar (17,7 miljard euro) vorig jaar, of 32 keer meer. In 2010 noteerde het Amerikaanse e-commercebedrijf voor het eerst meer dan 1 miljard dollar winst (1,152 miljard dollar of 958 miljoen euro).

De winst volgde wel niet dezelfde stijgende lijn als die van de omzet. In 2012 maakte Amazon netto 39 miljoen dollar (32 miljoen euro) verlies. Ook in 2014 ging het bedrijf 241 miljoen dollar (200 miljoen euro) in het rood. Maar een jaar later begon het erg hard te gaan. In 2015 boekte Amazon een winst van 596 miljoen dollar (496 miljoen euro). In 2016 was dat al een verviervoudiging: 2,371 miljard dollar of 2 miljard euro. Een jaar later stond er een 3 vooraan en klokte de winst af op 3 miljard dollar (2,5 miljard euro). Een jaar later stond er een 3 vooraan en klokte de winst af op 3 miljard dollar (2,5 miljard euro). In 2018 verdrievoudigde de winst tot meer dan 10 miljard dollar (8,38 miljard euro). Dat werd 11,6 miljard dollar (9,6 miljard euro) in 2019 en 21,3 miljard dollar (17,7 miljard euro) vorig jaar.

Beurs

Op 25 april 2005 was de beurswaarde van Amazon 13,3 miljard dollar (11,1 miljard euro). Twee jaar later was die verdubbeld. Op 26 april 2010 was Amazon 61,28 miljard dollar (5,1 miljard euro) waard, eind juli 2011 voor het eerst meer dan 100 miljard dollar (83 miljard euro), en in april 2015 voor het eerst meer dan 200 miljard dollar (166 miljard euro). De kaap van 300 miljard dollar ging eraan in november 2015, die van 400 in februari 2017, die van 500 eind oktober 2017. Het was dan uitkijken naar de verdubbeling daarvan om de magische grens van 1 biljoen dollar waarde te bereiken. Daar slaagde Amazon in september 2018 tijdens een handelsdag even in, toen als tweede beursgenoteerde onderneming ooit na Apple. Amazon zakte meteen weer weg om pas eind januari 2020 opnieuw naar dat duizelingwekkende biljoen te klimmen. In juli stootte Amazon door naar een beurswaarde van meer dan 1,5 biljoen dollar (1,25 biljoen euro) en vandaag is het bedrijf 1,7 biljoen dollar of 1,4 biljoen euro waard.

Oprichter Jeff Bezos heeft persoonlijk een belang van 11,1 procent in Amazon. Sinds half 2017 is hij de rijkste man ter wereld. Teslabaas Elon Musk sprong vorige maand even over zijn hoofd, maar op de lijst van Forbes prijkt Jeff Bezos vandaag weer op 1 met een vermogen van ruim 196 miljard dollar (163 miljard euro).

Bezos is ook eigenaar van de krant The Washington Post en van Blue Origin, een luchtvaartbedrijf dat raketten ontwikkelt voor commercieel gebruik. In 2019 scheidde hij na 25 jaar huwelijk van MacKenzie Scott. Het werd de duurste scheiding ooit in de geschiedenis van de mensheid. Hij trof een schikking met zijn ex voor meer dan 30 miljard euro. Ook een kwart van zijn aandelen in Amazon - toen nog 16 procent - ging naar MacKenzie Scott.

