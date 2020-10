Omzet Vlaamse landbouw ondanks corona op hoogste niveau sinds 2013

“Nog nóóit met tegenzin om 5 uur opgestaan”: Emma (20) ruilde Zutendaal voor het boerderij­le­ven op een Noors eiland

13 oktober ‘Een boerenstiel zonder boerin is als balanceren op één been.’ En... schrap die stelling maar, want zonder boerin staat de stiel niet eens overeind. Vaak gaan ze niet enkel met manlief de boer op, maar zijn ze voorts ook fulltime mama, gooiden ze alles om voor een leven op het erf, of zitten ze tussen het kalveren door met hun neus in de studieboeken. Daarom is komende donderdag hún dag: de Internationale dag van de Boerin. En ‘hun’ vind je uiteraard ook terug in Limburg, of soms zelfs wat verder. Zoals Emma Janssen (20), die Zutendaal ruilde voor een Noors eiland — mét boerderij.