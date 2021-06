Olieprijzen stijgen naar hoogste niveau in jaren

De prijzen voor ruwe olie stegen vanwege voorraadgegevens uit de VS. Volgens cijfers die het Amerikaans Petroleuminstituut (API) dinsdagavond laat bekendmaakte, zijn de Amerikaanse voorraden ruwe olie vorige week gedaald. In de namiddag geeft de regering haar wekelijkse gegevens vrij, die worden beschouwd als een leidraad voor de situatie van vraag en aanbod op korte termijn.

De fundamentele boost voor de oliemarkt komt al enige tijd van de meer ontspannen coronasituatie op veel plaatsen, met name in de VS, China en grote delen van Europa. Daarentegen is de situatie in sommige Aziatische landen en in veel Zuid-Amerikaanse staten zeer gespannen.