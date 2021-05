Olieprijzen stijgen na cyberaanval op pijpleiding van 9000 kilometer

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent wordt 36 cent duurder tot 68,64 dollar. De prijs van een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt 33 cent, en kost 65,23 dollar.

De Colonial Pipeline, een pijpleiding die zich uitstrekt van de Golf van Mexico in het zuiden van de Verenigde Staten tot aan de oostkust over een afstand van ruim 8.850 kilometer, is stilgelegd na een cyberaanval. Colonial Pipeline haalde uit voorzorg bepaalde IT-systemen offline en legde zijn pijpleidingen stil.

De Amerikaanse overheid heeft een regionale noodtoestand uitgeroepen vanwege de hack bij oliepijplijnbedrijf Colonial Pipeline. Dat geeft het ministerie van Verkeer ruimere mogelijkheden om de dreigende tekorten aan benzine, diesel en kerosine op te vangen. Colonial legde na een hack vrijdag al zijn pijplijnen stil, waaronder een belangrijke toevoerlijn naar de Amerikaanse oostkust. Die is goed voor bijna de helft van alle brandstoffen die naar dat deel van het land gaan.

Gijzelsoftware

Colonial werd donderdag gehackt, al kwam dat pas een dag later naar buiten. De hackers maken gebruik van gijzelsoftware en eisen geld om de systemen vrij te geven. Daarnaast zouden ze gegevens hebben gestolen die ze dreigen openbaar te maken als het bedrijf niet betaalt. De pijplijnuitbater legde uit voorzorg meerdere IT-systemen stil, waardoor ook de pijplijnen niet meer gebruikt kunnen worden.

Colonial kan nog altijd geen tijdstip geven voor de heropening, maar door de noodtoestand mag de brandstof nu over de weg vervoerd worden in 17 staten en in de hoofdstad Washington, DC. Ook vervoer per trein is mogelijk. Voor de langere termijn is dat geen oplossing, want als de afsluiting langer dan vijf dagen duurt, verwachten marktkenners tekorten.

Luchthaven

De belangrijkste pijplijn van Colonial naar de oostkust loopt van de kust van de Golf van Mexico tot aan Linden in New Jersey, vlakbij New York. Onderweg wordt bijvoorbeeld ook de luchthaven van Atlanta, een van de drukste ter wereld, aangedaan. Van Houston tot North Carolina kan het bedrijf 2,5 miljoen vaten olie per dag door de pijplijn sturen. Tot het eindpunt gaat het om dagelijks ongeveer 900.000 vaten.

Colonials concurrent Kinder Morgan kan mogelijk enige verlichting bieden. Dat bedrijf heeft een pijplijn die tot aan Washington DC loopt en dagelijks tot 720.000 vaten olie kan transporteren. Dat bedrijf heeft alle niet-essentiële onderhoudswerkzaamheden voorlopig opgeschort. Ook zou olie uit Europa kunnen worden gehaald, maar het duurt al snel twee weken voor een olietanker vanuit Rotterdam in New York is aangekomen.

