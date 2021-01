Olieprijzen onder druk nadat Irak productie verhoogt

EconomieIrak heeft in december zijn olieproductie opgevoerd. Het land dat een voornaam lid is van oliekartel OPEC ging daarmee mogelijk in tegen de afspraken over productiebeperkingen. Dat zet de olieprijzen onder druk. De OPEC+-landen onderhandelen vandaag nog over de productiebeperkingen die voor februari moeten gaan gelden.