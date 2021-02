Olieprijzen naar hoogste stand sinds begin 2020

Grote steden krijgen veelvoud aan subsidies voor inwoners ten opzichte van gemeenten

7:53 Een inwoner van Gent of Antwerpen is meer dan 1.600 euro waard voor de Vlaamse regering, terwijl dat bijvoorbeeld in Kortenberg en Aartselaar amper 200 euro is. Dat blijkt uit berekeningen van Bart Dochy (CD&V), burgemeester van het West-Vlaamse Ledegem en Vlaams Parlementslid, schrijft Het Nieuwsblad.