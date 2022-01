Olieprijs op hoogste peil in zeven jaar door geopolitieke spanningen en hogere vraag

Caféfedera­tie hekelt verbod op kansspelen: “Nationale Loterij mag wel rustig voortdoen”

FedCaf, de Federatie van Cafés van België, heeft donderdag nog eens het verbod op kansspelen in cafés gehekeld. Het Overlegcomité van 22 december legde het verbod vast, dat nog tot en met 28 januari van kracht is. Woensdag had de Raad van State al een verzoek om dit verbod op te heffen, verworpen. De federatie heeft vrijdag een protestmoment gepland in Brussel.

13 januari