Olieprijs op hoogste peil in twee maanden

Inflatie in eurozone breekt nieuw record

De inflatie in de eurozone blijft stijgen. In december kwam die onverwachts uit op 5 procent op jaarbasis, zo maakt de Europese statistiekdienst Eurostat bekend. Het gaat dan ook om een nieuw record. In november was het record – sinds de start van de metingen in 1997 – al aangescherpt tot 4,9 procent. De analisten van het financiële nieuwsagentschap Bloomberg hadden gerekend op een lichte terugval tot 4,8 procent.

7 januari