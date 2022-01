Olieprijs naar hoogste niveau sinds 2014

Een vat olie van de Noordzeesoort Brent kost 91,23 dollar, of 1,20 dollar meer dan vrijdag. Een vat Amerikaanse WTI-olie stijgt 1,07 dollar in prijs en kost 87,89 dollar.

De oorzaak is een stijgende vraag naar olie terwijl het aanbod krap is. Er is ook de crisis tussen Rusland en Oekraïne. Grondstofexperten van Commerzbank gaan ervan uit dat de olieprijs 10 dollar kan stijgen in het geval van toenemende spanningen. Rusland is één van de grootste aardolieproducenten ter wereld.