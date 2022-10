Olieprijs daalt ondanks productiebeperkingen

Ethische bank NewB krijgt kapitaal­ver­ho­ging niet rond: “Spaargeld van 20.000 klanten is wel veilig”

NewB is er niet in geslaagd om een kapitaalverhoging van 40 miljoen euro rond te krijgen, zoals gevraagd was door de Nationale Bank. Dat bevestigt de ethische bank. De Nationale Bank zal zich beraden over de situatie. Het spaargeld van de 20.000 klanten is wel veilig, klinkt het.

5 oktober