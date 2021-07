Oliekartel OPEC+ wankelt door opstelling Verenigde Arabische Emiraten

De VAE blokkeerden vrijdag een OPEC+-deal om de productie te verhogen. Daarmee dwingt Abu Dhabi zijn bondgenoten in een moeilijke positie. Of er wordt aan de eisen van het land voldaan, of het bondgenootschap wordt ontrafeld. Het uitblijven van een akkoord zou de toch al krappe markt verder onder druk zetten, met vermoedelijk stevige prijsstijgingen tot gevolg. Maar het kan ook de andere kant opvallen. Als OPEC+ uiteenvalt is het mogelijk ieder voor zich, waarbij landen de markten mogelijk weer zullen overspoelen met olie. Daarmee zouden de prijzen, net als een jaar eerder kunnen crashen, wat weer tot een crisis in de sector kan leiden.