Olie vanaf vandaag weer wat goedkoper

Binnenkort opnieuw nationale autoloze zondagen? “De jaren 70 waren een andere tijd, zoiets roept nu te veel weerstand op”

Komen er opnieuw nationale autoloze zondagen, zoals de expertencommissie voor de koopkracht voorstelt? Het zou een terugkeer betekenen naar 1973, toen we net als vandaag met een energiecrisis kampten. Kunnen we de situatie vandaag vergelijken met toen? “Er moet iéts gebeuren, maar of dit effectief is, betwijfel ik ten zeerste”, zegt energiespecialist Ronnie Belmans.

6 juli