Olie goedkoper ondanks plannen om minder op te pompen

OPEC+ gaat in oktober minder olie produceren. En dat is mogelijk een domper voor het Westen

De olieproducerende landen van OPEC+ zijn overeengekomen om vanaf oktober de productie met 100.000 vaten per dag in te perken. De landen hopen zo de internationale markten te stabiliseren nadat onder meer de zwakkere vraag en de coronalockdowns in China de afgelopen tijd de olieprijzen flink deden dalen. In augustus namen de OPEC+-landen zich nog voor de productie op te schalen, maar die beslissing wordt nu dus teruggedraaid.

5 september