Olie-exporterende landen stemmen in met minuscule toename van productie in september

Economie Sau­di-Ara­bië groeit 12 procent dankzij hoge olieprijs

De economie van Saudi-Arabië is in het tweede kwartaal op jaarbasis met bijna 12 procent gegroeid dankzij de hoge olieprijzen. Het land is een van ‘s werelds grootste olie-exporteurs en door de hoge olieprijzen vloeit er veel geld naar Saudi-Arabië.

31 juli