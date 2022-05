Olie en gas zetten maand met kortingen in

De olieprijzen schommelen al geruime tijd rond de 100 dollar. In vergelijking met het begin van het jaar zijn ze met goed 35 procent geklommen, vooral als gevolg van de Russische inval in Oekraïne en de westerse sancties tegen Rusland. Strenge coronalockdowns in China wegen de laatste tijd dan weer op de vraag naar ruwe olie.