OESO-topman: minimumbelasting voor multinationals zal België 1 miljard opleveren

Het internationale fiscale akkoord over een wereldwijde, grootschalige hervorming van de belastingen voor multinationals, dat eind vorige maand gesloten werd binnen de OESO en de G20, zal België 1 miljard euro per jaar opleveren. Dat zegt de nieuwe secretaris-generaal van de OESO, Mathias Cormann, vandaag in een interview met de Franstalige zakenkrant L'Echo. Cormann is afkomstig uit Eupen, en was voor hij OESO-topman werd minister van Financiën in Australië.