Oekraïne biedt investeerders tal van voordelen en richt zich met campagne ook op ons land: wat heeft het land precies te bieden? Is het een slimme investering? En wat zijn de risico’s?

“De grootste opportuniteit sinds de Tweede Wereldoorlog”. Met die slogan gaat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky in een grootschalige campagne op zoek naar investeringen in z’n land. En daarvoor komt hij ook bij ons aankloppen. Maar is Oekraïne een slimme investering? Is het wel verstandig te investeren in een land in oorlog? En welk rendement wordt voorgehouden?