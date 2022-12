O'Leary blijft tot 2028 baas bij Ryanair

Opstand uitgebro­ken na bliksemin­slag op vlucht van Brussels Airlines naar Tenerife: “Totale chaos”

Een vliegtuig van Brussels Airlines dat op weg was naar Tenerife is woensdag, nadat het was getroffen door een blikseminslag, gestrand op Gran Canaria. Toen de 155 passagiers - die bijna op hun eindbestemming waren - te horen kregen dat ze vanwege een technisch mankement zouden terugvliegen naar Brussel, brak een opstand uit. “Totale chaos”, zegt iemand die op het vliegtuig zat. “De situatie is uit de hand gelopen”, bevestigt Brussels Airlines.

15:06