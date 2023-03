Nulbijdragemaatregel blijft jobs scheppen

Tussen het tweede kwartaal van 2021 en het tweede kwartaal van 2022 nam het aantal werkgevers die gebruikmaken van de maatregel 'eerste aanwervingen', ook bekend als de 'nulbijdragemaatregel', volgens de meest recente cijfers toe met 16,3 procent. In absolute cijfers betekent dit dat 9.375 extra werkgevers in deze periode beroep hebben gedaan op de maatregel, wat het totale aantal voor ons land op 66.081 brengt.

De stijging was het grootst in Brussel (+18,1 procent), gevolgd door Vlaanderen (+16,1 procent) en tenslotte Wallonië (+15,7 procent). De maatregel is het populairst in de sector van de handel, met 12.487 werkgevers die vragende partij zijn (+15 procent), gevolgd door de bouw. De horecasector is met +30 procent goed voor de grootste stijging.