Distribu­tie­cen­trum Delhaize niet langer geblok­keerd door vakbondsac­tie

Het distributiecentrum van Delhaize in Zellik (Asse) is niet langer geblokkeerd. De filterblokkade was een initiatief van de bonden in het kader van het protest tegen de plannen van Delhaize om zijn 128 eigen winkels te verzelfstandigen. De blokkade begon donderdag rond 15 uur en werd ‘s nachts rond 2.30 uur opgeheven.