“Nu kunnen we onze klanten de beste digitale services bieden”

Een nieuw CRM-programma implementeren in je bedrijf doe je niet zomaar. Alle neuzen moeten in dezelfde richting staan om de digitale optimalisering te kunnen doorvoeren. En je mag je klantenrelaties niet vergeten. Etex Group ging aan de slag met de bedrijfssoftware van Salesforce en schreef zo een nieuw verhaal voor medewerkers en klanten. “In de nabije toekomst zullen we 360 graden zicht hebben op onze customer journey.” Een gesprek met Steven Heytens, hoofd van Etex Industry.

Wat willen jullie met Etex Group uitstralen?

Etex Group is een internationaal bedrijf dat vooral lichte bouwmaterialen produceert. We zijn als globale speler actief in meer dan 42 landen. Met ongeveer 14.000 werknemers organiseren we ons rond drie kernwaarden. De belangrijkste is mensen verbinden, van werknemers tot leveranciers en klanten. Daarnaast hebben we een passie voor excellentie en staan we voor innoverend leiderschap. Daarbij staat onze klant uiteraard centraal. Dat is ook meteen de link met Salesforce.

Welke uitdagingen bracht het nieuwe CRM-verhaal met zich mee?

Na meer dan honderd jaar is Etex Group een divers landschap geworden van verschillende organisaties, met hun eigen cultuur en manier van werken. Al enkele jaren zetten we in op ‘One Etex’ om onze processen te harmoniseren. Daarbij hoort ook één manier van werken rond customer relationship management. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee. Hoe vertaal je diverse manieren van werken naar één platform en enkele basis businessmodellen? Hoe creëer je eenzelfde visie op klantrelaties? Hoe krijg je medewerkers en verkooporganisaties geëngageerd voor dit verhaal? En hoe maak je een vrij complex IT-gegeven eenvoudiger?

We vonden het belangrijk om daarbij te streven naar 95 procent alignment. We wilden niet sterk afwijken van ons basismodel, dus we moesten iedereen meekrijgen in dezelfde visie. Dat deden we door co-creatie: werknemers werden intensief bij het proces betrokken, gaande van de keuze van het CRM-pakket tot de implementatie ervan. Het was voor ons geen IT-project, maar een businessproject. We wilden een configuratie aanbieden die heel breed gaat, zodat iedereen zich erin kon vinden. En we wilden ook snel gaan.

In deze digitale tijden moet je als bedrijf op de markt vooruitlopen, wil je niet achterop hinken. Hoe zetten jullie daar bij Etex Group op in?

De bouwmaterialenwereld is een vrij conservatieve markt. Er zijn andere businessactiviteiten en industrieën die al veel verder staan in het gebruik van digitale tools en data om hun markten en klanten beter te bereiken en te bedienen. Dat geldt zeker voor b2c-bedrijven die dicht bij de consument staan, wat bij ons minder het geval is. Daardoor is het net iets moeilijker om in te vullen wat digitalisatie en e-commerce voor ons betekenen. Het is dus interessant om inspiratie te halen bij andere bedrijven en sectoren, maar ook bij leveranciers en klanten.

Op welke manier heeft Salesforce jullie versterkt op het gebied van sales en marketing?

Salesforce verplicht je om je customer journey volledig uit te stippelen. Hoe zit mijn klant in elkaar, hoe neemt hij beslissingen, waar kan ik waarde creëren en welke middelen zet ik daarvoor in? Salesforce biedt daarbij een heel krachtig platform dat door veel middelgrote en grote internationale spelers wordt gebruikt. Het bedrijf bundelt een hoop expertise waardoor je veel tools en best practices kan toepassen. Op 18 maanden tijd hebben we verschillende organisaties samengebracht om te werken met één CRM-systeem.

Welke effecten zie je daarvan vandaag?

Het is nog een work in progress, want de uitrol van het systeem is pas een paar weken geleden afgerond. Wat we wel al sterk zien, is dat we de focus van onze verkooporganisatie veel beter kunnen aansturen. We kunnen zeggen: dit soort klanten verwacht eigenlijk dit verhaal of deze interactie. Dat is het voordeel van een gesegmenteerd commercieel beleid. Via het platform kunnen we ook ons prijsbeleid optimaliseren en het success van marketingcampagnes evalueren. Vaak staat marketing naast sales. Het werk wordt bij wijze van spreken over het muurtje gegooid, maar daarna is er geen feedback. Nu is de volledige customer journey in kaart gebracht en heeft iedereen inzicht in het hele proces, van opportuniteit tot nazorg. Door dat totaalbeeld kunnen we veel sneller en efficiënter managen.

Waarom vinden jullie het als bedrijf belangrijk om nog meer in te zetten op klantbeleving?

Het is niet alleen een strategische keuze, het is bijna operationeel. Als je voor innoverend leiderschap staat en de life partner van je klant wil worden, moet je de beste beleving bieden. Een tool als Salesforce is een noodzakelijk platform van waaruit je commerciële en marketingorganisaties aanstuurt en de nodige data verzamelt, zodat je optimaal digitale services zoals e-commerce kan ontwikkelen en aanbieden.

Hoe beleven de werknemers dit veranderverhaal?

Het heeft de relatie tussen marketing en externe & interne verkoop versterkt. Maar dit verhaal heeft ook de verschillende businessunits en regions dichter bij elkaar gebracht. Eerst dacht iedereen: oei, we zijn wel heel verschillend. Maar door een synopsis te maken van vijf à zes businessmodellen, groei je naar elkaar toe. Daardoor kunnen medewerkers veel makkelijker switchen tussen organisaties, als er zich elders een opportuniteit zou voordoen. We kunnen op dat vlak sneller schakelen omdat we één taal spreken over de customer journey. We zijn als organisatie efficiënter geworden.

Was het een uitdaging om het team bij elkaar te brengen in coronatijd?

We zagen dit vanaf het begin als een virtueel project. Dat kan ook niet anders bij de implementatie van een CRM-programma voor 2.100 mensen. Tijdens de eerste maanden, nog voor de coronacrisis, was het wel goed om ook fysieke interactie te hebben. Je komt makkelijker op dezelfde lijn als je samen rond de tafel zit. De rest van het proces verliep helemaal virtueel en dat viel heel goed mee. Ik moet ook zeggen dat de prima begeleiding van Salesforce ons daarin heeft geholpen.

Je zal namens Etex Group spreken op het Salesforce Live evenement. Welke boodschap willen jullie uitdragen?

We willen vertellen hoe je het Salesforce CRM-programma succesvol kan realiseren op grote schaal. Een eerste belangrijke succesfactor? Het moet een strategische keuze zijn, top down en volledig ondersteund vanuit het management. Je moet er ook een heel sterk bestuur rond uitbouwen en er mensen en middelen voor vrijmaken. Het gaat namelijk niet om een lichte investering, zowel op vlak van tijd als geld. En je moet uitleggen waarom je het doet. Wij wilden vooral een antwoord op de vraag: hoe creëren we bedrijfswaarde en een betere commerciële propositie voor onze klanten? Daarnaast kom je best heel snel op één lijn met IT en infrastructuur. De kwaliteit van data is hiervoor zeer belangrijk. En voor de rest zou ik zeggen: geef vooral veel aandacht aan change management en training van je medewerkers. Je beslist niet zomaar even dat je morgen CRM doet.

Welke inspiratie hopen jullie zelf nog op te doen op het online event?

We doen altijd een peer review van hoe andere industrieën en bedrijven inzetten op CRM. Het is niet evident om te benchmarken als je daarin succesvol bent. Dus je steekt altijd heel veel op van hoe andere bedrijven omgaan met data, wat het betekent voor hun medewerkers en last but not least: hoe ze er uiteindelijk ook centen mee verdienen.

