Nu de prijs van zowat alles de hoogte inschiet: zitten we midden in een economische crisis? “Dit is een schemeroorlog die snel kan escaleren”

Economen pleiten tégen meer maatrege­len om hoge prijzen te drukken: “Stop niet iedereen geld toe, grijp gericht in”

“Onze overheid moet stoppen met alle stijgende prijzen en elke hogere factuur te compenseren.” Daar heeft ze niet de centen voor en het is vanuit economisch oogpunt zelfs onwenselijk. Dat zegt econoom Toon Vanheukelom van de KU Leuven. Bovendien zorgt de automatische loonindexering al voor de nodige compensatie. Getuige daarvan is de koopkracht, die neemt dit jaar in ons land toe met 0,6 procent en zal volgend jaar nog sterker stijgen.

3 mei