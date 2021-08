Nu al tot 1,7 miljard euro schade na overstromingen (en dat is nog maar het topje van de ijsberg)

Mireille (67) uit Pepinster getuigt over de ellende: “Alles te danken aan Vlaamse vrijwilli­gers”

7 augustus Het nieuwe federale crisiscentrum, in een poging om de hulpverlening in de getroffen Waalse dorpen recht te trekken en de burgemeesters daar bij te staan, komt geen dag te vroeg. Dan mag de Waalse overheid al vinden dat ze er is voor haar mensen in nood, die mensen denken daar zelf, in al hun miserie, anders over. Straffer: de hulp die ze krijgen, komt veelal van goedhartige Vlamingen. "Zonder de massale steun van Vlaamse vrijwilligers zouden wij hier helemaal aan ons lot zijn overgelaten.”