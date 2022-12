Noorse en Zwitserse centrale banken verhogen rente

“De lagere inflatie is niet voor iedereen een goede zaak”: onze geldexpert bespreekt de vooruit­zich­ten voor de beurs en geeft advies

Het leven wordt almaar duurder. Voor ons al niet goed – we moeten steeds meer betalen in de winkel –, maar er zijn nog slachtoffers. De economie, bijvoorbeeld, en ook bedrijven en dus beleggers. Maar die laatste mogen opgelucht ademhalen. En wij misschien ook. Want de inflatie lijkt over zijn hoogtepunt heen. We vragen aan onze geldexpert Pascal Paepen of dit het moment is om volop aandelen in te slaan.

13:01