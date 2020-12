Noodplan moet brexitfiles helpen vermijden

Coronavirus Eén op de zeven werknemers tijdelijk werkloos in november

11 december Veertien procent van de werknemers in de privésector, ongeveer één op de zeven, was in november minstens één dag tijdelijk werkloos. Het aantal dagen tijdelijke werkloosheid (5,3 procent) lag dubbel zo hoog als in oktober, maar bedroeg slechts een vierde van het dieptepunt van de coronacrisis in april. Dat blijkt vrijdag uit cijfers van sociaal secretariaat SD Worx.