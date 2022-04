Noodplan Aardgas. Wat als de Russische gaskraan plots dicht gaat? Deze drie noodfases liggen klaar: van oproep van de regering tot verplichte afschakeling

Poetin dreigt gaskraan dicht te draaien vanaf vandaag. Wat is zijn dreigement waard?

Russisch gas moet vanaf april met roebels worden afgerekend, anders worden de leveringen gestopt. Dat heeft de Russische president Vladimir Poetin gezegd. Maar wat is zijn dreigement waard? Econoom Johan Albrecht (UGent) en stroomhandelaar Matthias Detremmerie (Elindus) maken zich alvast niet veel zorgen. “Het is een dreigement van iemand die de grip op de situatie verliest”, zegt Detremmerie. “Moest Poetin in het allerslechtste scenario toch de kraan dichtdraaien, zijn we daar vrij goed op voorbereid.”

