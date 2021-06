Nog op zoek naar een vakantiejob? In deze sectoren kan je nog terecht

Ook telewerk voor jobstudenten

Zag je je moeder of vader het voorbije jaar voortdurend van thuis uit werken en spreekt jou dat ook aan? Dan is er goed nieuws. De telewerktrend zette zich tijdens de coronacrisis namelijk ook onder studenten door. Uit de rondvraag blijkt dat maar liefst 30% van de jobstudenten tijdens de coronapandemie aan telewerk deed. Bij 19% van de studenten ging het over 100% telewerk en bij 11% over een mix van tele- en kantoorwerk. “Telewerk vond overigens plaats binnen alle leeftijdscategorieën. Het kwam het vaakst voor bij 25-plussers, maar ook één op de vijf min 18-jarigen paste één of andere vorm van telewerk toe. Dat toont toch het vertrouwen in studenten aan”, zegt Wim Van der Linden van Randstad.