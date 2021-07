“Nog geen akkoord OPEC-landen en bondgenoten over olieproductie”

Eerder meldden bronnen nog dat er een compromis in de maak was. Van augustus tot en met december zou de productie iedere maand geleidelijk worden verhoogd met 400.000 vaten per dag. De overeenkomst zou tot december 2022 moeten gelden, in plaats van april 2022. De zogeheten OPEC+, waar ook Rusland toe wordt gerekend, is al bezig om de productie tot en met juli geleidelijk op te voeren, nadat die eerder scherp was verlaagd tijdens de pandemie om zo de olieprijzen te stutten.