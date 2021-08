Nog bijna dagelijks sluit één bankkantoor in Vlaanderen. Doet corona nu ook geldautomaat de das om?

FINANCIEELHet aantal bankkantoren blijft in sneltempo afnemen. Vorig jaar verdwenen liefst 460 bankfilialen in ons land, waarvan 314 in Vlaanderen. In vijf jaar tijd sloten zelfs 3,5 op de 10 kantoren. Ook de geldautomaat lijkt, nu we massaal het gemak van de (contactloze) digitale betaling hebben ontdekt, geen lang leven meer beschoren.