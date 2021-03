“Nog bijna 50 jaar wachten op gelijk loon tussen vrouwen en mannen”

Kloof grootst in luchtvaart

Nog enkele cijfers: in de privésector loopt de loonkloof op tot 28 procent, in de openbare sector is dat 16 procent. De loonkloof is het grootst in de luchtvaartsector. Bij zelfstandigen in hoofdberoep is de kloof - hier inkomenskloof genoemd - 31 procent. En volgens Zij-kant is de loonkloof het grootst in de provincie Antwerpen (16 procent, op basis van gemiddelde bruto-uurlonen), en het kleinst in Vlaams-Brabant en Brussel (telkens 11 procent).